Land verspricht weitere 85 Millionen für Kita-Ausbau

Nach Protesten von Kommunen stellt das Land NRW im laufenden Haushaltsjahr weitere 85 Millionen Euro für den Kita-Ausbau bereit. Die Fördersumme des Landes für Neu-, Ausbauten und Sanierungen erhöht sich damit auf 200 Millionen Euro. Das teilte das Familienministerium am Sonntag mit.

"Der Ausbau der Kitaplätze hat für die Landesregierung eine sehr hohe Priorität. Auch in Zeiten, in denen die öffentlichen Haushalte unter Druck stehen" , teilte Kinder- und Jugendministerin Josefine Paul (Grüne) mit. Zuvor hatten die Kommunen kritisiert, dass keine Förderanträge mehr bewilligt würden. In einem Brief an das Familienministerium, der dem WDR vorliegt, berichten die kommunalen Spitzenverbände von "erheblichen Problemen" bei finanziellen Förderungen im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe.