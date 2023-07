Deal zwischen Stadt Kerpen und RWE offenbar rechtswidrig

Prof. Dr. Alexander Thiele

Unter diesem TOP wurde damals die Gründung der Kerpener Stadtwerke in Zusammenarbeit mit Innogy behandelt. Innogy war damals eine RWE-Tochterfirma. Genau dazu hatte die Rahmenvereinbarung jedoch keinen inhaltlichen Bezug, bemängelt Alexander Thiele, Professor für Staatstheorie und Öffentliches Recht an der BSP Business and Law School in Berlin: "Es ist in keiner Weise ersichtlich, dass sich der Abschluss einer Rahmenvereinbarung unter der Überschrift 'Kooperation mit innogy SE' verbirgt. Dieser Teil hätte daher in einem gesonderten TO-Punkt behandelt werden müssen" teilt er auf WDR-Anfrage mit.



Zum gleichen Ergebnis kommt Professor Markus Ogorek, Direktor des Instituts für Öffentliches Recht und Verwaltungslehre der Universität Köln. "Die Formulierung des Tagesordnungspunktes gab gar nicht zu erkennen, was am Ende des Tages behandelt wurde. Und das ist rechtlich sehr problematisch" , sagt er. Der WDR hat beiden Rechtsexperten die relevanten Dokumente vorgelegt und sie um Einschätzung gebeten.

Spürcks Rathaus war sich Problem offenbar bewusst

Pikant: Ein internes Papier macht deutlich, dass das Rathaus von CDU-Bürgermeister Spürck sich offenbar darüber im Klaren war, dass die Rahmenvereinbarung nichts mit der Innogy-Kooperation zu tun hatte. Das Dokument liegt dem WDR exklusiv vor.

In dieser Beschlussvorlage zum Tagesordnungspunkt "Kooperation mit Innogy SE" wird die Rahmenvereinbarung auf der fünften Seite erwähnt - als Anlage mit der laufenden Nummer 40, und zwar unter der Überschrift "Verträge, die den KoopV nicht betreffen" .

Auszug aus der Beschlussvorlage der Stadt Kerpen (Hervorhebung durch WDR)

Der Beschlussfassung ist zudem ein "Schaubild Verträge" angehängt, auf dem die zahlreichen Anlagen in Beziehung zur Kooperation mit Innogy dargestellt sind. Als einziges Dokument findet sich vollkommen separat, ohne jegliche Verbindungslinie zu anderen Verträgen, die "Rahmenvereinbarung mit RWE Power" .

"Schaubild Verträge" der Stadt Kerpen (Hervorhebung durch WDR)

Nichtöffentlichkeit nur unter strengen Voraussetzungen

Als zweiten Punkt bemängeln die Juristen, dass die Rahmenvereinbarung in einer nichtöffentlicher Ratssitzung beschlossen wurde. Dies führte dazu, dass die Vereinbarung selbst sowie der Stadtratsbeschluss dazu für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Kerpen mehr als fünf Jahre lang verborgen blieben.

Denn für Stadtratssitzungen gilt: Sie müssen grundsätzlich öffentlich sein. Jede Einwohnerin und jeder Einwohner muss Zugang dazu haben können. Dadurch soll die Arbeit der Politik transparent sein, die Demokratie gefördert werden. Räte können aber laut Gesetz im Einzelfall entscheiden, dass ausnahmsweise nichtöffentlich getagt wird. Das ist laut Geschäftsordnung des Rates in Kerpen zum Beispiel dann möglich, wenn die Interessen der Stadt oder von Dritten betroffen sind. Also etwa, wenn durch eine öffentliche Sitzung Geschäftsgeheimnisse preisgegeben würden.

Prof. Dr. Markus Ogorek, LL.M. (Berkeley)

"Das setzt allerdings voraus, dass es wirklich um eine vertrauliche Angelegenheit geht" , sagt Professor Ogerek. Er könne aber "an diesem Rahmenvertrag mit RWE Power nichts erkennen, was jetzt für besondere Vertraulichkeit sprechen würde". Zu diesem Ergebnis kommt auch Professor Thiele: "Der Umstand, dass diese Rahmenvereinbarung politisch hoch umstritten gewesen sein dürfte und die Öffentlichkeit bewegt hätte, ist dabei (natürlich) kein Grund für einen Ausschluss der Öffentlichkeit – im Gegenteil" , teilt er mit.

Rechtsexperten: Ratsbeschluss nichtig

Die damalige nichtöffentliche Beratung verstößt demnach gegen das Transparenzgebot, das dem Schutze der Öffentlichkeit dient - also auch der Information der Wählerinnen und Wähler über das politische Vorgehen der Stadt.

Zusammenfassend stellt Professor Ogorek mit Blick auf Tagesordnung und Nichtöffentlichkeit fest: "Diese beiden Rechtsfehler führen meines Erachtens zur Nichtigkeit des Ratsbeschlusses." Auch Professor Thiele zieht diese Schlussfolgerung, er hält den Beschluss für rechtswidrig.

Stadt Kerpen lehnt Stellungnahme ab

Dieter Spürck (CDU)