Drei Jahre Flutkatastrophe: So ist der Stand des Wiederaufbaus

In der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 ereignete sich eine Flutkatastrophe, die allein in NRW 49 Menschenleben forderte. Drei Jahre später dauert nicht nur die Trauer und das Trauma für die Betroffenen an, sondern auch die Regulierung von Schäden. Die NRW-Landesregierung sieht den Wiederaufbau auf einem guten Weg. Kommunalministerin Ina Scharrenbach ( CDU ) sagte anlässlich des bevorstehenden dritten Jahrestags: "Aus den zerstörten Regionen sind wieder Regionen der Hoffnung geworden."