Mehr Insolvenzen von Unternehmen und Privatpersonen in NRW

Die Zahl der Unternehmens- und Verbraucher-Insolvenzen hat in Nordrhein-Westfalen im August zugenommen. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes IT NRW meldeten die Amtsgerichte im August 462 beantragte Unternehmensinsolvenzen in NRW - und damit 56,1 Prozent mehr als im August 2022 (damals 296). Das ist die höchste Zahl von Unternehmensinsolvenzen seit Januar 2020.