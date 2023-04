Schufa verkürzt Speicherzeit von Privatinsolvenzen

Mietvertrag, Autokauf, Immobilienkredit. Wenn es um viel Geld geht, kommt in Deutschland häufig die Schufa ins Spiel. Das Unternehmen speichert und veröffentlicht Informationen über die Bonität von Verbrauchern, also zum Beispiel auch, ob jemand Schulden hat. Unter anderem Kreditinstitute prüfen diese Angaben, bevor sie ein Geschäft abschließen. Wer einen Schufaeintrag hat, bekommt in der Regel nur schwer einen Kredit oder zum Beispiel einen Mietvertrag.

Fristverkürzung nach Privatinsolvenz

Wer ganz tief in die Schuldenfalle getappt ist, kann in Deutschland eine Privatinsolvenz anmelden. Damit können sich Privatleute von ihren Schulden befreien, ohne sie vollständig zurückzahlen zu müssen. Am Ende steht die sogenannte Restschuldbefreiung. Die Information darüber hat die Schufa bislang drei Jahre lang gespeichert.