Innenminister Reul will weitere Grenzkontrollen

"Ich bin dafür, dass wir weiter kontrollieren - punktuell und anlassbezogen." So hat sich NRW -Innenminister Herbert Reul ( CDU ) in der "Rheinischen Post" geäußert. Dafür findet er Unterstützer in anderen Bundesländern mit CDU -Innenministern. Auch sie sind dafür, Grenzkontrollen über die Olympischen Spiele hinaus fortzusetzen. Für Thomas Strobl aus Baden-Württemberg wäre das "ein wichtiger Schritt" . Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen spricht sich dafür aus, "bis die Reformen des europäischen Asylsystems greifen, was frühestens 2026 der Fall sein kann“ . NRW -Innenminister Reul legte sich zunächst nicht auf einen Zeitrahmen fest. Auch ist noch offen, wie genau er sich die Grenzkontrollen vorstellt.

Gewerkschaft der Polizei: Skepsis

Andreas Roßkopf von der GdP

Für die Bundespolizei waren bereits die Grenzkontrollen während der Fußball- EM ein Kraftakt. Das hat Andreas Roßkopf, Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei ( GdP ) im WDR -Interview betont. Urlaubssperre, bis zu 22.000 Kräfte seien im Einsatz gewesen und die Liste der Überstunden länger geworden. „Aus diesem Grund können wir diese Intensität und diese Art von Grenzkontrollen nicht länger aufrechterhalten, zumindest nicht dauerhaft aufrechterhalten.“ Roßkopf sagte zwar, zumindest bei solch großen Veranstaltungen seien Kontrollen "notwendig und auch sinnvoll" . Er verwies aber auch auf die rechtlichen Einschränkungen der Europäischen Union.