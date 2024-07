NRW-Polizisten helfen bei Olympia in Frankreich

Wenn am Freitag die olympischen Spiele in Frankreich beginnen, werden auch Polizistinnen und Polizisten aus NRW im Einsatz sein. Das Landesinnenministerium in Düsseldorf spricht von 15 Beamten. Sie sollen die französischen Kollegen in Lacanau, Saint-Martin-de-Ré, Melun, Nizza, Saint Etienne, Bordeaux und Marseille unterstützen.

NRW-Polizisten auf Streife in Frankreich

Im Rahmen des Einsatzes sollen die Kräfte aus NRW in den genannten Orten Streife laufen. Dabei werden sie der französischen Polizei zum Beispiel bei Übersetzungen helfen und auch selbst Ansprechpartner für deutsche Fans sein. Denkbar wäre laut dem Ministerium zum Beispiel, dass die NRW-Polizisten Landsleute beraten, die Opfer einer Straftat geworden sind.