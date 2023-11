Parolen und Symbole auf Demos: Solidarität oder Volksverhetzung?

Was darf nicht gezeigt werden?

Fahnen von Organisationen, die als terroristisch eingestuft sind, sind verboten. Laut NRW-Innenministerium betrifft das die Symbole und Flaggen folgender Gruppierungen: Hamas (auch das ältere Logo), Qassam-Brigaden, Al-Aqsa-Flut, Hizb Allah, Hizb Ut-Tahrir, Islamischer Staat, Tauhid Germany, Hilafet Devleti, Al-Aqsa, Die Wahre Religion Lies., Ansaar International e. V., Palästinensischer Islamischer Jihad (OU), Volksfront zur Befreiung Palästinas (PFLP), Volksfront zur Befreiung Palästinas - Generalkommando, Abu Nidal Organisation - "ANO" (Fatah-Revolutionsrat), Al-Aksa-Märtyrerbrigaden, Waisenkinderprojekt Libanon e. V. sowie Farben für Waisenkinder e. V..

Seit dem Jahr 2020 ist auch das Verbrennen jeglicher Nationalflaggen verboten, also auch der israelischen.

Was darf nicht gesagt werden?

Bei Demonstrationen in Berlin wies die Polizei über Lautsprecher darauf hin, dass antisemitische, volksverhetzende, gewalt- oder terrorverherrlichende Äußerungen strafbar sind und konsequent verfolgt werden.

Ein Beispiel: Die Verwendung der Parole "From the River to the Sea, Palestine will be free" werde jetzt von der Staatsanwaltschaft Berlin als strafbar eingeordnet, sagte eine Polizeisprecherin. Hintergrund: Mit dem Satz kann suggeriert werden, es solle ein freies Palästina geben auf einem Gebiet vom Fluss Jordan bis zum Mittelmeer - dort, wo sich jetzt Israel befindet. Entsprechende Landkarten zeigen bei Demonstrationen das Gebiet ganz in Grün, der Farbe des Islam. Die Staatsanwaltschaft sehe bei der Parole einen Anfangsverdacht auf Volksverhetzung, weil das Existenzrecht Israels dadurch betroffen sei, sagte die Sprecherin.