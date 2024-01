Darum verzögert sich die Deichsanierung in NRW

Scharrenbach will Hochwasserschutz priorisieren

"Planungsprozesse dauern immer ewig. Und man braucht inzwischen eine Fülle von Gutachten" , weiß auch NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU). "Aber hier ist es ja klar Daseinsvorsorge und ein Schutzauftrag - für Menschen, aber auch Tiere und die Umwelt an sich. Und den muss man entsprechend priorisieren" , so Scharrenbach am Mittwoch gegenüber dem WDR. Sie schlägt deshalb vor, den Hochwasserschutz ähnlich zu priorisieren, wie es beim Ausbau der erneuerbaren Energien getan wurde. "Das brauchen wir auch für Hochwasserschutz" , so ihre Forderung in Richtung Berlin. Denn die Bundesregierung müsse diesen "überragenden Belang" erklären.