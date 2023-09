Machtmissbrauch, Semesterticket, Pensionierungen: NRW-Unis vor dem Semesterstart

Im bevorstehenden Wintersemester 2023/2024 wird es laut dem Wissenschaftsministerium voraussichtlich rund 725.000 Studentinnen und Studenten in NRW geben. Das seien 2,4 Prozent weniger als vor einem Jahr. Brandes verwies am Dienstag darauf, dass sich durch das Deutschlandticket so manch eine Person nicht mehr einschreibe, die bislang nur wegen der verbilligten Semestertickets an einer Hochschule war.