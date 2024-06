Hitzeschutz in NRW: Mit Landeshilfe zum Aktionsplan

Eine " Kühle Orte Karte " ist im Aufbau. Sie soll Plätze und Innenräume aufzeigen, die eine Abkühlungspause bieten. Hinzu kommen Hilfsangebote und Veranstaltungen für Seniorinnen und Senioren. Quartierspaziergänge zeigen zum Beispiel, wie eine Gestaltung von Höfen und Gärten zur Vorsorge beitragen kann.

Stand der Hitzeaktionspläne in NRW

Nach Informationen des NRW-Gesundheitsministeriums haben bislang nur zwei Kommunen in NRW einen vom Rat beschlossenen Hitzeaktionsplan, nämlich Dortmund und Bielefeld. In Köln und im Kreis Kleve seien die Hitzeaktionspläne in der Umsetzung. Viele weitere Kreise sind in der Erstellung oder Planung eines Hitzeaktionsplans.

Das Ministerium verweist zur Einordnung darauf, dass der Stand eines Hitzeaktionsplans in einer Kommune nur bedingt den Stand des Hitzeschutzes widerspiegelt. "So werden in vielen Kommunen ohne Vorliegen eines verabschiedeten Hitzeaktionsplans bereits einzelne Maßnahmen zum Hitzeschutz erarbeitet und umgesetzt."

Die Fördermöglichkeiten für Kommunen

Fördermittel wurden bislang vorzugsweise aus dem Etat des Umweltministeriums gezahlt. Gefördert wurden hauptsächlich Investitionen, die der Stärkung der Klimaresilienz dienen. Zum Beispiel durch das Sonderprogramm " Klimaresilienz in Kommunen " mit einem Fördervolumen von 13 Millionen Euro oder dem Förderprogramm " Klimawandelvorsorge in Kommunen " mit 15,2 Millionen Euro.

Das NRW -Gesundheitsministerium stellte im letzten Jahr zudem 250.000 Euro als " Sommerhilfe " zur Verfügung, um Wohnungs- und Obdachlose zu schützen, zum Beispiel durch Sonnensegel, Zelte, Sommerschlafsäcke, Wasser und Sonnenschutzmittel.