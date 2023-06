Freie Sonnencreme oder Wasserbrunnen: Vorschläge für besseren Hitzeschutz

Finanzierung wie immer schwierig

Doch wie immer geht es auch bei diesem Thema ums Geld. Wer zahlt all die Maßnahmen? Das lässt sich gut am Beispiel der Krankenhäuser zeigen. Gegen gutklimatisierte Patientenzimmer dürfte wahrscheinlich niemand etwas haben - wer schon einmal krank in einem überhitzten Zimmer lag, weiß aus eigener Erfahrung, wie qualvoll das sein kann.

DKG-Vorstandvorsitzender Gerald Gaß

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) sieht da die Länder in der Pflicht. " Die Gebäudehüllen, Fenster und die Lüftungstechnik in den Krankenhäusern müssen dringend modernisiert werden. Dafür benötigt es vor allem ein umfassendes Investitionsprogramm ", sagte DKG-Chef Gerald Gaß der "Rheinischen Post". Die Länder seien für die Investitionen der Kliniken verantwortlich. Aber: " Seit Jahrzehnten tragen die Bundesländer nicht einmal die bislang notwendigen Investitionskosten der Krankenhäuser, obwohl sie dazu gesetzlich verpflichtet sind. "

Am Ende könnten all die gut gemeinten Vorschläge zum Hitzeschutz also daran scheitern, dass von der Politik nicht genug Geld bereitgestellt wird, um all das umzusetzen.