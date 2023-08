Beim der Wahl des richtigen Ortes müsse darauf geachtet werden, dass der Baum nicht zu dicht am Haus stehe. " Drei bis fünf Meter Abstand sollten es schon sein ", sagt Glacer. Wichtig sei auch hier, dass sich rund um den Baum möglichst viel unversiegelte Fläche befinde, also Wasser im Boden versickern könne. So sei sicher gestellt, dass der Baum auch genügend Wasser habe.

Regenwasser im Garten nutzen

Ohnehin spiele der Wasserhaushalt beim Thema Klima- und Hitzeschutz eine wichtige Rolle. Auch hier gibt es für den Garten zahlreiche Möglichkeiten, bei denen sich sogar Geld sparen lässt. Die wohl einfachste ist, das Regenwasser vom Dach nicht einfach in die Kanalisation zu leiten, sondern zu sammeln - in einer Regentonne oder im größeren Stil in einer Zisterne.

" Wasser, das in der Kanalisation landet, kann nicht genutzt werden, um Pflanzen für die Evapotranspiration zu versorgen ", sagt Glacer. So könne auch kein Kühlungseffekt erzielt werden.

Ein Teich im Garten sorgt durch Verdunstung für Abkühlung.

Wer den Platz hat, könne auch einen kleinen Teich anlegen, der dann ebenfalls mit Regenwasser gespeist werden kann. Laut Glacer hat das zwei Vorteile: Einmal die Verdunstung direkt aus dem Gewässer, die zur Kühlung beiträgt. Außerdem versorgt ein Teich Pflanzen wie Schilf, die im oder am Wasser wachsen, optimal mit Flüssigkeit, so der Landschaftsarchitekt: " An ihrer Blattoberfläche verdunstet somit auch sehr viel Flüssigkeit, die dann wiederum kühlt ."

Hitzefaktor Schottergarten

Schottergärten heizen sich durch die Sonne stark auf.

Wovon Glacer unbedingt abrät, sind Schottergärten. Diese Form der Gartengestaltung ist nicht umsonst in einigen Kommunen in NRW mittlerweile sogar verboten. Abgesehen davon, dass es dort kaum Pflanzen gibt, die Bienen und anderen Insekten als Futter dienen, wärmen sich die Flächen bei Sonneneinstrahlung stark auf und und verdunsten so gut wie kein Bodenwasser. Eine Kühlung durch Verdunstung findet also praktisch nicht statt.