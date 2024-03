Waldbauern entsetzt - Land stoppt Waldförderung

Eines haben der Landeshaushalt und Waldzustand in NRW gemeinsam: Beiden geht es schlecht. Und damit's dem einen bald wieder bessergeht, muss der andere offenbar auf Besserung warten. So hat die Landesregierung nun entschieden, die Förderung der Wiederbewaldung in NRW vorerst zu stoppen.

Im Haushalt fehlt das Geld

"Der starke Abruf von Fördermitteln zur Wiederbewaldung in den letzten Monaten erfordert es, dass einstweilen bis zum 30.04.2024 keine weiteren Förderanträge zur Wiederbewaldung bewilligt werden können" , teilte ein Sprecher des NRW-Landwirtschaftsministeriums mit. Es müsse "aus aktuellen haushälterischen Gründen" eine Übersicht der noch zur Verfügung stehenden Mittel erstellt werden. Bereits bewilligte Förderungen könnten aber noch ausgezahlt werden. Das betreffe auch Maßnahmen, bei denen bis zum 22. März trotz fehlender Bewilligung ein vorzeitiger Maßnahmenbeginn erlassen wurde, so das Ministerium.

Waldbauern waren nicht informiert

Der Waldbauernverband in NRW reagierte entsetzt auf die Einstellung der Fördermaßnahmen. "Wir sind im Vorfeld nicht informiert worden" , bedauert Heidrun Buß-Schöne, Geschäftsführerin des Waldbauernverbandes Nordrhein-Westfalen e.V.

Die Waldbesitzer hätten in den letzten fünf Jahren eine zweistellige Milliardensumme an Schäden in ihrem Wald verloren, so Buß-Schöne. "Und gerade auf diesen Schadflächen werden die Waldbesitzer in den nächsten 20, 30 oder 40 Jahren keine Erträge erwirtschaften." Deswegen wären die Waldbauern auf die Unterstützung so angewiesen.

Über 140.000 Hektar müssen wiederbewaldet werden

Gerade in den letzten Jahren haben Trockenheit, Stürme und der Befall von Borkenkäfern den Wäldern in NRW stark zugesetzt. Nach Angaben des Waldbauernverbandes sind rund 142.000 Hektar der insgesamt 935.000 Hektar großen Waldfläche in NRW so stark geschädigt, dass sie wiederbewaldet werden müssen. Dafür hatte das Land im vergangenen Jahr rund 70 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Seit 2019 wurden nach Angaben der Landesregierung rund 113 Millionen Euro für die Bekämpfung der Waldschäden (Kalamität) und die Wiederbewaldung an Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer ausgezahlt.