NRW will Regeln für Handynutzung an Schulen

In NRW liegt die Entscheidung, was erlaubt ist oder nicht, bei den einzelnen Schulen. Und die sollen sich jetzt bis zum Herbst 2025 eigene "altersgerechte Regeln für die private Handynutzung geben" und diese verbindlich in die Schulordnung aufnehmen. Das teilte das Schulministerium am Dienstag mit.

Keine Handys an Grundschulen

Für Grundschulen sollten wegen des Alters der Schülerinnen und Schüler "restriktive Regeln zum Handygebrauch festgelegt werden" , so das Schulministerium. Den weiterführenden Schulen rät das Ministerium zu einer differenzierten Regelung: Je nach Alter und Ort könnten Handys dann erlaubt oder verboten sein. Auch da sollen die Schulen die Details selbst regeln.

Muster-Handyordnung für Schulen

In einer Muster-Handyordnung des Ministeriums für die Schulen steht als Beispiel, dass Handys auf dem Schulgelände nicht für private Zwecke genutzt werden dürfen. Auf dem Schulhof könne es aber Handyzonen geben, in denen die Geräte erlaubt sind.

Über das Thema berichten wir am Dienstag (25.03.) unter anderem im WDR-Hörfunk in der WDR 5-Sendung Westblick ab 17:04 Uhr.