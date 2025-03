Nach Hessen: Handy-Verbot bald auch an Schulen in NRW?

Handy ausschalten vor Schulbeginn: An Schulen in Hessen soll die Nutzung von Smartphones ab dem kommenden Schuljahr verboten werden. Das plant das CDU-geführte Bildungsministerium. Die Schüler dürfen die Handys dann zwar weiterhin mit zur Schule nehmen, aber erst nach Unterrichtsende wieder einschalten. Ausnahmen von der Regelung soll es an weiterführenden Schulen geben, zum Beispiel an Gymnasien, oder wenn die Smartphones für den Unterricht gebraucht werden.

NRW: Bisher müssen Schulen selber Lösungen finden

Nach dem Vorstoß aus Hessen ist die Diskussion um ein Handy-Verbot auch an Schulen in NRW wieder aktuell. Das Schulministerium lehnt bisher ein generelles Verbot von Handys an Schulen ab. Die Entscheidung darüber, was erlaubt ist oder nicht, liegt damit bei den einzelnen Schulen. In vielen Fällen gibt es Zwischenlösungen.