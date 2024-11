Keine Verkehrswende in Sicht

Kaum war der Grünen-Politiker Oliver Krischer als Verkehrsminister von NRW vereidigt, da übernahm er turnusmäßig auch den Vorsitz der Verkehrsministerkonferenz der Länder. Versprochen hat er in diesem doppelten Amt nicht weniger als die Verkehrswende. Konkret: mehr Tempo bei der Sanierung von maroden Brücken und kaputten Landesstraßen, sowie eine bessere Anbindung ländlicher Regionen. Was ist daraus bisher geworden?

Kommunen warten auf Schnellbusse

Ein großes Versprechen des Verkehrsministers: Schnellbusse. Damit sollen kleinere Städte auf dem Land, die keine Schienenanbindung haben, an NRWs Großstädte angeschlossen werden. Doch beispielsweise in Remscheid wartet man noch immer auf so einen Schnellbus. Dabei dauert die Fahrt von dort nach Köln, also in die nächste Großstadt, aktuell fast zwei Stunden. Mit dem Schnellbus könnte man doppelt so schnell sein. “Das war unsere große Hoffnung.“, bestätigt Frank vom Scheidt. Er ist grüner Ratsherr der Stadt Remscheid und hatte den finanziellen Beitrag der Kommune für den Schnellbus gesichert. Doch vom Land wird in diesem Jahr erstmal kein Geld für das Projekt kommen. Frank vom Scheidt ist von seinem Parteifreund im Verkehrsministerium enttäuscht: „Ich habe ich mich auch persönlich dafür stark gemacht und hatte auf den grünen Verkehrsminister gesetzt – insofern ist schon eine gewisse Enttäuschung da.“

Auf WDR -Anfrage teilt das Ministerium mit, dass man derzeit an einem Konzept zum weiteren Ausbau des Schnellbusnetzes arbeite.

Für Frank vom Scheidt könnte das zu spät sein. Ob er in den kommenden Jahren noch einmal Geld von der ohnehin klammen Kommune für einen Schnellbus beschaffen kann, ist unklar.