Häusliche Gewalt nimmt deutlich zu - was Betroffene tun können

Was können Betroffene von häuslicher Gewalt tun?

Betroffene sollten möglichst frühzeitig Hilfe suchen und Beratungsangebote wahrnehmen, sagte Martina Schmitz, Geschäftsführerin des Dachverbandes der autonomen Frauenberatungsstellen NRW, am Dienstag dem WDR.

Besonders einfach kann es für Betroffene sein, zunächst telefonische Beratung in Anspruch zu nehmen. Dafür gibt es zum Beispiel zu jeder Uhrzeit das "Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen" unter der Nummer: 116016. Gut zu wissen: Der Anruf ist kostenlos, und die Nummer erscheint nicht auf der Telefonabrechnung. Die Beratung erfolgt vertraulich, auf Wunsch anonym und ist in 18 Fremdsprachen möglich. Es gibt auch Beratung per Chat, zum Beispiel über die Website www.hilfetelefon.de - allerdings nur auf Deutsch.

Außerdem gibt es persönliche Beratung. Welche Angebote Betroffene in ihrer Nähe finden können, lässt sich zum Beispiel über die Online-Suche des Dachverbandes der autonomen Frauenberatungsstellen NRW herausfinden: www.frauenberatungsstellen-nrw.de/beratungsstellen.

Für Männer gibt es das "Hilfetelefon Gewalt an Männern" unter der Nummer 0800/1239900. Weitere Informationen - auch zur Chat- und E-Mail-Beratung - gibt es auf der Website www.maennerhilfetelefon.de.

Was können Freundinnen und andere Vertraute von Betroffenen tun?

Wichtig sei es, eine klare Haltung gegen Gewalt zu zeigen und gleichzeitig zuzuhören und zu trösten, sagt Schmitz.

Praktisch helfen kann es, auf Beratungsangebote hinzuweisen, zum Beispiel das "Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen", oder den Kontakt zu einer persönlichen Beratungsstelle herzustellen.

Dabei sollte man aber keinen Druck auf die Betroffenen ausüben, sagt Schmitz. "Es geht darum, die Wünsche der Betroffenen zu respektieren." Denn mit den Folgen einer Reaktion auf die häusliche Gewalt - zum Beispiel einer dauerhaften Trennung - müssten die Betroffenen letztlich selbst leben.

Über dieses Thema berichtete am 11.07.2023 auch der WDR-Morgenpodcast 0630.