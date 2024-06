Streit um Grundsteuergesetz geht weiter

Der Streit tobt noch immer, und gleichzeitig tickt die Uhr. Zum 1. Januar 2025 soll die Grundsteuer-Reform umgesetzt werden, denn ab dem Zeitpunkt gilt die bisherige Regelung als verfassungswidrig. Der Bund hat reagiert und ein Gesetz vorgelegt. Und NRW ? Seit Jahren ringt das Land mit einer Lösung, schließlich hat man sich darauf geeinigt, das Bundesmodell zu übernehmen – andere Länder haben hingegen eigene Gesetze verabschiedet.

Doch so wie das Bundesgesetz gestaltet ist, sei es nicht ausreichend, meint Finanzminister Marcus Optendrenk ( CDU ), und möchte es erweitern. Das ist möglich, das Gesetz lässt den Ländern diese Freiheit. Also haben vor wenigen Wochen die Fraktionen CDU und Grüne einen Gesetzentwurf in den Landtag eingebracht. Darin steht, dass die unterschiedliche räumliche Struktur in den Kommunen zu jeweils unterschiedlichen Steuerbelastungen führen könnte.