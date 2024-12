Welche Politikerinnen und Politiker sollen für die Grünen aus Nordrhein-Westfalen nach der Wahl in den Bundestag? Diese Frage steht im Mittelpunkt des Landesparteitags am Samstag und Sonntag in Bielefeld. Zwei Tage stellen die NRW-Grünen dort ihre Landesliste für die vorgezogene Bundestagswahl am 23. Februar auf. Erwartet werden rund 280 Delegierte. Die Co-Landesvorsitzende der Grünen, Yazgülü Zeybek, erwartet trotz der aktuell schwachen Umfragewerte an diesem Wochenende "Aufbruchstimmung, die wir in der Partei spüren" .

Parteichef kandidiert für Platz sechs

Für Platz eins auf der Liste will zum dritten Mail in Folge Britta Hasselmann gewählt werden, die in der Partei als geschickte Managerin der Bundestagsfraktion gilt. Gleich dahinter will sich ihre Co-Fraktions-Chefin Katharina Dröge aufstellen lassen.