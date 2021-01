Grüne fordern Homeoffice-Pflicht

Dass die Einschränkungen für entsprechende Unternehmen so gering sind, sei bemerkenswert, so die Grünen in ihrem Antrag, "da sowohl auf dem Weg zur Arbeit im Öffentlichen Personennahverkehr als auch im Bereich der Büroarbeit eine Vielzahl von Kontakten besteht und die Arbeit sehr oft mit keinen oder nur geringen Nachteilen im Homeoffice geleistet werden könnte". In den vielen Wirtschaftsbereichen, in denen Homeoffice nicht möglich ist, sollen strenge Hygienevorschriften "höchste Priorität" erhalten.

Unterstützung für FFP2-Masken-Pflicht

Vor der Beratung von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten am Dienstag sprachen sich die NRW-Grünen außerdem für eine FFP2-Maskenpflicht in Bus und Bahn sowie beim Einkaufen aus. Bedürftigen müssten die Masken gratis zur Verfügung gestellt werden, zum Beispiel über die Apotheken. In der Diskussion um nächtliche Ausgangssperren sagte die Co-Vorsitzende Verena Schäffer, dieser tiefe Eingriff in die Bewegungsfreiheit sei die schlechtere Alternative zur Homeoffice-Pflicht.