Nach der sächsischen Landtagswahl Anfang September wollen sich die beiden Grünen-Ministerinnen das Ja-Wort geben und wären dann wohl das erste homosexuelle Ministerinnen-Paar in Deutschland. Josefine Paul leitet in Nordrhein Westfalen das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration. Ihre Partnerin Katja Meier ist sächsische Justizministerin. Das Paar hatte die Heiratspläne in der Zeitschrift Bunte öffentlich gemacht. Das Familienministerium bestätigte dem WDR am Mittwoch die Informationen.

Keine politische Geste

Landesministerinnen Katja Meier (l.) und Josefine Paul

"Homosexualität muss sichtbar sein, auch auf der Straße", sagte Meier in einem Interview. Junge Schwule und Lesben hätten auch heute noch Probleme in der Familie und in der Schule gebe es Mobbing, sagte Paul. "Junge Menschen brauchen Unterstützung in ihrer Selbstfindung und queere Jugendliche brauchen die Gewissheit, dass ihre Liebe ganz normal ist", so Paul.

Beiden geht es aber weniger um die politische Geste, es gehe darum "sich gegenseitig zueinander zu bekennen", sagte die NRW-Familienministerin.