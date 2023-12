Geflüchtete sollen schneller in Arbeit kommen

Arbeitskräfte fehlen derzeit an allen Ecken und Enden: Ob in Handwerksbetrieben, in der Pflege oder im IT -Bereich. Viele Unternehmen haben große Not, genügend Mitarbeiter oder Azubis zu finden, um ihren Betrieb überhaupt aufrecht erhalten zu können. Dass Geflüchtete hier als Arbeitskräfte Abhilfe schaffen könnten, wird schon lange diskutiert. Doch die Hürden der Bürokratie machen es offenbar schwierig, das schnell umzusetzen.

NRW-Flüchtlingsministerin Josefine Paul (Grüne) hat daher eine Initiative in den Bundesrat eingebracht, die es erleichtern soll, Fachkräfte aus den Reihen der Geflüchteten in den Arbeitsmarkt zu bringen. Die Entschließung trägt den Bandwurmtitel " Die Fachkräftegewinnung und Arbeitsmarktintegration stärken und optimieren" und wurde am Freitag vom Bundesrat mehrheitlich beschlossen.

Paul: Fachkräftemangel konkretes Risiko für Wohlstand

Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung habe errechnet, dass Deutschland ohne Einwanderung bis 2035 sieben Millionen Personen auf dem Arbeitsmarkt fehlen würden, sagte Paul in der Länderkammer. " Das bedeutet ein konkretes Risiko für unseren Wirtschaftsstandort, unseren Wohlstand und die Zukunftsfähigkeit unseres Landes."