Was sich in Krankenhäusern in NRW ändern soll

NRW -Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann ( CDU ) treibt die neue Krankenhausplanung im Land voran. "Nicht jedes Krankenhaus muss alles machen und nicht jedes Krankenhaus kann alles gleich gut machen" , teilte Laumann am Montag in Düsseldorf mit.

Laumann betonte, dass bei "komplizierten Krebsbehandlungen teilweise zu deutlichen Konzentrationen kommen" kommen werde. Nur so werde es gelingen, die "bestmögliche stationäre Versorgung" zu erzielen. Auch orthopädische Eingriffe sollen künftig in weniger Krankenhäusern erfolgen. In der Notfallmedizin - etwa der Kardiologie - soll sich weniger ändern.

Karl-Josef-Laumann

Wie die Änderungen umgesetzt werden sollen

Mitte Mai war das Anhörungsverfahren zu den sogenannten Leistungsgruppen der medizinischen Grundversorgung (Allgemeine Innere Medizin, Allgemeine Chirurgie, Intensivmedizin und Geriatrie) gestartet. Nun wurde den Angaben zufolge das Verfahren für weitere 60 Leistungsgruppen der Krankenhausplanung eingeleitet.