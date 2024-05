Krankenhausreform: Was geplant ist und warum aus NRW Kritik kommt

Was ist in NRW geplant?

NRW strebt schon eine eigene Krankenhausreform an. Ziel des NRW -Krankenhausplans ist es, die Kliniklandschaft stärker an den Behandlungsbedarf und der Qualität auszurichten. Es soll eine flächendeckende Versorgung gewährleistet werden und ausreichende Kliniken für kompliziertere Behandlungen geben, gleichzeitig will man eine Überversorgung in Ballungszentren vermeiden. Außerdem soll jeder Bürger in maximal 20 Minuten die nächste Klinik erreichen.

An welchen Punkten gibt es Streit?

Der Knackpunkt: Für die Gestaltung der regionalen Krankenhausversorgung ist nicht der Bund zuständig, hier haben die Länder die Hoheit. Sie wollen sich die Detailplanung nicht aus der Hand nehmen lassen. Der NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann lehnt deshalb auch eine bundeseinheitliche Lösung ab.