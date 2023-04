Mehr Geld für Geburtskliniken

Der jetzt angekündigte kleine Geldsegen für 38 Kliniken sei " ein großer Schritt in die richtige Richtung" , sagt Barbara Blomeier, Vorsitzende des Hebammenverbands NRW : Auf der Liste stünden viele Häuser, "die nach unserer Kenntnis von Schließung bedroht sind, viele Häuser auch in unterversorgten Regionen wie Sauerland oder Eifel".

Kliniken auf dem Land mit bedacht

So soll die Geburtshilfestation der Eifelklinik St. Brigida in Simmerath rund 530.500 Euro in diesem Jahr erhalten. An das St. Josefs-Hospital in Lennestadt sollen rund 682.000 Euro und an Städtische Krankenhaus MariaHilf in Brilon rund 892.000 Euro gehen. Beide sind für schwangere Frauen jeweils aus dem weiten Umland das einzige Geburtskrankenhaus.