SPD fordert Rücktritt von Gebauer

Streit um Solinger Modell

Gebauer steht seit Monaten wegen ihrer Corona-Strategie in der Kritik. Dem Solinger SPD-Oberbürgermeister Tim Kurzbach hatte die Ministerin trotz steigender Infektionszahlen flexible Unterrichtsmodelle untersagt. Auch andere Kritiker warfen der Ministerin ein starres Festhalten am Präsenzunterricht in den Schulen vor.

Die Ministerin hatte stets betont, es solle trotz der Pandemie möglichst aus Gründen der Bildungsgerechtigkeit für alle Schüler beim Präsenzunterricht bleiben. Nur in Einzelfällen solle "schulscharf" digital unterrichtet werden. Das ändert sich nun.