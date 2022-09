SPD in NRW fordert jetzt auch Gaspreisbremse

" Wir begrüßen ausdrücklich, dass der Bund nach der Strompreisbremse auch eine Gaspreisbremse für möglich und notwendig erachtet. Sie muss schnell kommen, um Unternehmen und Privathaushalte vor Zahlungsschwierigkeiten zu schützen. " So steht es in einem Beschlusspapier der SPD-Fraktion nach ihrer Klausurtagung. Und weiter: " Ihr Schutz wiegt schwerer als die Vermeidung von Haushaltsdefiziten."

Zwar enthält das dritte Entlastungspaket, das die Bundesregierung am Sonntag vorgestellt hatte, einen Mechanismus, um die Strompreise zu senken. Beim den explodierenden Gaspreisen aber sind bislang nur Untersuchungen angekündigt, wie ein Preisdeckel möglich wäre. In ihrem Papier, das dem WDR vorliegt, fordert die SPD einen "finanziellen Kraftakt historischer Größe".

Umverteilung für mehr Gerechtigkeit

Dazu schwebt der SPD offenbar ein massives Umverteilungsprogramm vor. "Wir leben in einem Land, in dem die Bildungs- und Aufstiegschancen so ungerecht verteilt sind wie die Vermögen", heißt es, "wer reich ist, kann etwas abgeben: für die Verteidigung unserer Demokratie". So fordert die SPD eine Vermögensabgabe für Vielverdiener, um Strompreisbremse und Gasdeckel bezahlen zu können. Mit einer Reform der Einkommenssteuer soll die arbeitende Mitte entlastet, mit einer Steuer auf Millionenvermögen und Millionenerbschaften der ökologische Wandel und ein besseres Bildungssystem finanziert werden.

Dies sei "die Stunde eines starken Sozialstaates", schreibt SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty. Er ist auch Parteivorsitzender in NRW und stellvertretender Vorsitzender der Bundespartei.