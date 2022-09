Für Strom, Gas und Wärme: Länder wollen Energiepreisdeckel

Die Länder machen sich für einen Energiepreisdeckel für Strom, Gas und Wärme stark. Zugleich forderten die Ministerpräsidenten bei einer Sonderkonferenz in Berlin die Bundesregierung auf, sich zügig auf ein Modell zu einigen.

Im gemeinsamen Beschluss der Länder heißt es: " Die Maßnahmen müssen wirksam, spürbar, einfach, verständlich und schnell umsetzbar sein. " Am 4. Oktober soll darüber in Bund-Länder-Gesprächen beraten werden. Der eigentlich im Anschluss an die Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) geplante Termin war wegen der Corona-Infektion von Bundeskanzler Olaf Scholz ( SPD ) verschoben worden.