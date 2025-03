Am Dienstag hatte der Bundestag mehrheitlich dafür gestimmt, dass das Grundgesetz geändert wird, damit die künftige Regierung neue Schulden aufnehmen kann. Damit ist der Weg auch frei für das geplante Sondervermögen in Höhe von 500 Milliarden Euro " für zusätzliche Investitionen in die Infrastruktur und für zusätzliche Investitionen zur Erreichung der Klimaneutralität bis 2045 ", wie es beim Bundestag heißt.

Am Freitag (21. März) muss noch der Bundesrat mit einer Zweidrittelmehrheit zustimmen. Auch NRW ist an der Abstimmung beteiligt.

FDP befürchtet Auswirkungen auf NRW-Gesetze

Die Zeit bis dahin wollte die FDP nutzen, um per Gerichtsentscheid gegen die Änderung des Grundgesetzes - und damit gegen die Aufweichung der sogenannten Schuldenbremse vorzugehen. Außerdem sollte der Landesregierung untersagt werden, an der Abstimmung im Bundesrat teilzunehmen.

Die Befürchtung der Liberalen: Da in der Regel das Bundesgesetz über dem Landesgesetz steht, könnte eine Änderung im Grundgesetz auch Auswirkungen auf die Landesverfassung NRW haben. Sprich: Eine Lockerung der Schuldenbremse auf Bundesebene könnte dann auch für den Haushalt in NRW gelten.

Die FDP-Landtagsfraktion hatte daher noch am Dienstag Klage beim Verfassungsgerichtshof NRW eingereicht. In einer einstweiligen Anordnung sollte das Gericht der Landesregierung untersagen, am Freitag im Bundesrat über einer Änderung des entsprechenden Grundgesetzartikels abzustimmen.

FDP-Klagen in vier Bundesländern

Auch in drei anderen Bundesländern - Baden-Württemberg, Hessen und Bremen - gingen die dortigen FDP-Fraktionen mit einer Klage an die jeweiligen Verfassungsgerichte.