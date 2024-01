Grüner Strom ist da - aber wie soll er gespeichert werden?

Bis 2030 sollen mindestens 80 Prozent des Stromverbrauchs in Deutschland aus erneuerbaren Energien stammen - das ist das erklärte Ziel der Bundesregierung. Im vergangenen Jahr lag dieser Anteil laut Bundesnetzagentur bei 52 Prozent. Windkraft war dabei die stärkste Quelle, aber auch Sonne und Wasser lieferten Strom.

Energie-Speicher dringend benötigt

Doch während der Ausbau von Windkraft und Photovoltaik allmählich voranschreitet, wurde ein entscheidendes Element dieser Energiewende bislang viel zu wenig mitgedacht: Wie kann die durch Wind und Sonne erzeugte Energie so gespeichert werden, dass sie auch dann verfügbar ist wenn sich gerade kein Lüftchen regt oder die Sonne sich nicht blicken lässt? Zu diesem Schluss kamen einhellig die geladenen Experten, die am Mittwoch im Ausschuss für Wirtschaft und Energie im Landtag den Abgeordneten fachliche Fragen beantworteten.

Speicher-Forschung läuft auf Hochtouren

Das Speichern von Strom ist bislang nicht über längere Zeit möglich. Projekte, die an Lösungen dazu forschen, gibt es in NRW aber einige. An zahlreichen Hochschulen und wissenschaftlichen Instituten im Land wird derzeit unter Hochdruck zum Thema Energiespeicher geforscht - etwa an den Unis in Aachen, Duisburg, Dortmund und Münster, aber auch am Fraunhofer UMSICHT , am Zentrum für Brennstoffzellentechnik, am Wuppertal Institut oder am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt.