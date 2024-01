Der lange Weg zum Windrad in Breckerfeld

"Wenn ich es in einem Wort ausdrücken müsste: Erleichterung!" Erik Schulte, Projektleiter bei der AVU -Service-Plus, steht an der Landwehr in Breckerfeld, eine große freie Fläche mit weitem Blick ins angrenzende Sauerland. Und recht nahe dem höchsten Punkt im Ennepe-Ruhr-Kreis, dem Wengeberg. Der einzige Punkt im Kreis, an dem ein Windrad von dieser Dimension laut Betreiber Sinn macht.

Höher als Kölner Dom

192,4 Meter ist es hoch (der Kölner Dom hat eine Höhe von 157,2 Metern) und nach ganzen zwölf Jahren von der Planung bis zur Fertigstellung steht es nun. Erik Schulte verfolgt, wie am Donnerstag die Flügel an der Anlage mit Hilfe eines Krans in die Höhe gezogen und befestigt werden. Allein die sind etwa 70 Meter lang.

Das Windrad wurde in vielen großen Einzelteilen geliefert

"Es ist gut, dass es bald endlich losgeht und hier Strom erzeugt wird" , sagt Schulte. "Wenn alles glatt gelaufen wäre, dann hätte die Anlage schon 2018 in Betrieb gehen können, denn eigentlich hatten wir schon seit 2016 die Genehmigung." Doch dann musste die AVU die Planung über den Haufen werfen. Der Grund: Eine Erdbebenmessstation.

Erdbebenmessstation bremste Windrad aus

Diese befindet sich nur wenige Kilometer vom Standort des Windrads entfernt, nämlich an der Glörtalsperre. Die Geologische Station, die die Messstation betreibt, wies darauf hin, dass das Windrad durch die Drehbewegung Erschütterungen im Boden erzeugen könnte, die die seismologischen Aufzeichnungen verzerren würden. Ein Gutachten musste her.