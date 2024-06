Von Chemtrails und "Viechers" - die explosive Stimmung in der NRW-AfD

Beim Ausschluss des JA-Funktionärs Nils Hartwig ging es um eine anonyme Mail an den Arbeitgeber einer Frau, die Mitglied in der AfD ist. In dieser wird sie als " knallharte Neonazi " bezeichnet, Hartwig soll die Mail geschrieben haben. Beleg für die Aussage ist ein Profilbild der Frau auf Facebook, über das sie eine " Schwarze Sonne " gelegt hat, ein Erkennungszeichen der Neonazi-Szene. Auf Bildern der Frau mit ihrem Mann trägt dieser Kleidung der Marke "Thor Steinar", eine in Neonazi-Kreisen gängige Marke.

Glaubt Aachener AfD-Kreisvorstand an Chemtrails?

Gegen die Frau hat es nach WDR-Informationen jedoch keine internen Maßnahmen gegeben. Auch der Kreisvorsitzende der AfD in Aachen, Roland Oschlies, konnte bisher ohne Konsequenzen teilweise öffentlich seine Überzeugung zeigen. So postete er bei Facebook bis 2019 Warnungen vor sogenannten Chemtrails. Dabei handelt es sich um eine Verschwörungsideologie, wonach mithilfe von Chemikalien in der Luft eine Bevölkerungsreduktion betrieben werden soll. Auch soll mithilfe der "Chemtrails" das Wetter beeinflusst werden.