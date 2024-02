Fake-Mails, Hausbesuche und ein Parteiausschluss: Es gärt in der NRW-AfD

Der "Fall Hartwig" löst in der AfD große Nervosität aus, er könnte entscheidend im Streit um die Zukunft des Landesverbandes sein. Ende Februar wählt die NRW-AfD einen neuen Vorstand. Martin Vincentz möchte mit seinem Team im Amt bleiben und damit nach außen weiter das Bild einer gemäßigte Partei repräsentieren.

Das vieles davon oftmals nur Schein ist, zeigt ein anderes Lager in der Partei: das des Dortmunder Bundestagsabgeordneten Matthias Helferich. Unlängst hat er in sozialen Netzwerken angekündigt, er behalte sich vor, " auf dem kommenden Landesparteitag für das Schiedsgericht oder den Landesvorstand zu kandidieren ."

Drohender Gau für die AfD

Sollte Helferich gewählt werden, wäre es für den amtierenden Landes- und Fraktionschef Martin Vincentz eine Art Super-Gau. Hinter vorgehaltener Hand heißt es aus seinem Umfeld, dass es für ihn ein Grund zum Bruch mit der AfD sei, sollte jemand aus dem Helferich-Lager Teil des neuen Vorstandes sein.