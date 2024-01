Sind die Großmärkte nicht mehr zeitgemäß?

"Händler könnten Großmarkt selber betreiben"

Kein Wochenmarkt ohne Großmarkt?

Dennoch sehe er in der Runde der Lebensmittelverbände offenbar " ein großes Interesse, die Großmärkte zu erhalten", merkte Strecker milde an. Was dafür zu tun sei? Vielleicht fänden sich private Investoren, vielleicht seien Fördergelder oder Zinsvergünstigungen möglich. Händler könnten auch selber zu Großmarktbetreibern werden, schlug Strecker vor. In Hannover sei das bereits der Fall.

Auch Clara Dorn vom Ernährungsrat war zuversichtlich, dass es für die regionalen Erzeuger andere Modelle gäbe, um ihr frisches Obst und Gemüse zu verkaufen. "Unsere Landwirte stecken keinesfalls den Kopf in den Sand" , sagte sie. Viele seien "total bereit, zukunftsplanend Konzepte zu entwickeln ". Abnehmer wie Kantinen, Kitas oder Krankenhäuser müssten sagen, was sie brauchen und was sie bezahlen können. " Dazu müssen aber die Kommunen ihre Verantwortung wahrnehmen."

Neue Ideen sind gefragt

Dem musste dann auch Uwe Kluge, Vorsitzender des Verbands Deutsche Frischemärkte, zustimmen. Er sehe durchaus Chancen für kreative Ideen, sagte er. Liefertrucks könnten zum Beispiel vom Großmarkt aus die Betriebe beliefern. Er sehe die Kommunen in der Pflicht: Wenn solch ein " Startup " gar keine Fläche hat, wie es in Köln bald der Fall sei, dann sei das problematisch.