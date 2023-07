6 innovative Ideen für Sonnenenergie

Für die Tiere und Pflanzen im Wasser ist die Anlage kein Problem: Die verbauten Photovoltaik-Module sind lichtdurchlässig, damit gelangt genug Licht in den See. Die Panels sind auch nicht fest verbaut, sondern auf Pontons angebracht. Es gibt also weiterhin Wasserzirkulation, so wird Algenbildung vermieden.

Die schwimmende PV-Anlage lief schon im ersten Jahr so erfolgreich, dass ein Ausbau gerpüft wird. Der Solarpark auf dem Wasser könnte Vorbild für weitere Seen in Deutschland werden: Zum Beispiel will der Wupperverband prüfen, ob er eine ähnliche Anlage auf der Dhünntalsperre bauen kann.