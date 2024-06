"Ende Gelände" auch in NRW unter Extremismus-Verdacht

Auch in Nordrhein-Westfalen ist das Klimaschutz-Bündnis "Ende Gelände" als "linksextremistischer Verdachtsfall" eingestuft. Dies teilte eine Sprecherin von Innenminister Herbert Reul ( CDU ) am Mittwoch in Düsseldorf auf WDR -Anfrage mit. Grund sei unter anderem "eine Radikalisierung der Protestformen" .

Erst am Dienstag hatte Bundesinnenministerin Nancy Faeser ( SPD ) bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichts für 2023 mitgeteilt, dass "Ende Gelände" zum Verdachtsfall erklärt wurde. Im NRW-Verfassungsschutzbericht für letztes Jahr war "Ende Gelände" zwar im Kapitel "Linksextremismus" erwähnt worden - aber nicht als Verdachtsfall.