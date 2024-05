"Als in Schule Tätige und Engagierte sind wir alle schockiert über die Ereignisse der letzten Monate" , heißt es zu Beginn der am Freitag in Düsseldorf veröffentlichten "Düsseldorfer Erklärung". Und weiter: "Wir bekunden unsere Solidarität mit allen von Antisemitismus Betroffenen. Wir bekennen uns zu der Aufgabe, jeglicher Diskriminierung und Aggression sowie insbesondere dem Antisemitismus über Bildung und Aufklärung in den Schulen entschieden und dauerhaft entgegenzuwirken."