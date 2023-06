Sollten die Bodycams der Polizei immer laufen?

Wäre ein generelles Einschaltgebot der Bodycam sinnvoll?

Darüber wird derzeit gestritten.

Christina Kampmann, innenpolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion, kritisiert, dass Innenminister Reul sich dazu nicht klar äußere. Zwar habe er als Reaktion auf den tödlichen Polizeieinsatz in Dortmund die Tragepflicht angeordnet. Dennoch würden Polizistinnen und Polizisten " weiter mit der Frage allein gelassen, wann die Kameras einzuschalten sind und wann nicht" .

Innenminister Reul hatte bisher immer auf die Einschränkung durch das Polizeigesetz verwiesen - " nur in Bedrohungssituationen" . Um die Bodycam zur Beweissicherung zu nutzen, müsse möglicherweise die Strafprozessordnung geändert werden, sagte er dem WDR. Das sei sehr kompliziert. Er habe daher am 14. Juni noch einmal " die Polizisten gebeten, die Bodycams so weit wie möglich, so schnell wie möglich, einzuschalten, weil ich glaube, es wäre klug" . Ob man das aber zur Pflicht machen müsse, sei " eine ganz schwierige Frage" .

Der innenpolitische Sprecher der CDU, Christos Katzidis, plädiert dafür, die Rechtsgrundlage so zu erweitern, dass es möglich ist, schon vor dem Einsatz die Kameras einzuschalten.

Polizeiwissenschaftler Rafael Behr

Für ein Einschalten " in gefahrengeneigten Situationen " plädiert Polizeiwissenschaftler Rafael Behr von der Akademie der Polizei Hamburg. Wie beim jüngsten Einsatz in Bad Salzuflen: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass in so einer angespannten Situation wie einer Verfolgungsfahrt nicht doch eine Sekunde Zeit ist, um auf den Knopf zu drücken und diese Kamera anzumachen. " Es gehe nicht "um alles oder nichts, sondern es geht um eine vernünftige Handhabung dieser Kamera".

Die Gewerkschaft der Polizei NRW ist zwar für die generelle Tragepflicht von Bodycams, hält aber eine Pflicht, sie ständig einzuschalten und alles aufzuzeichnen, nicht für sinnvoll. Er habe Vertrauen, dass die Polizisten selber in der Situation darüber entscheiden können, sagt der stellvertretende Vorsitzende Michael Maatz. Eine Alternative sei aber eventuell ein automatisches Einschalten der Kameras in bestimmten Situationen.

Welchen Vorteil hätten Polizeikräfte vom Einschalten der Kamera?