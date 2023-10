Erdoğan stellt sich auf Hamas-Seite - "gefährlicher Sprengstoff"

"Nicht überraschend, dennoch schockierend"

Eren Güvercin, Gründungsmitglied der Alhambra Gesellschaft für Völkerverständigung

Inhaltlich hätten ihn die Worte Erdoğans zur islamistischen Palästinenserorganisation Hamas kaum überrascht, sagt Eren Güvercin im Gespräch mit dem WDR am Mittwoch. " In ihrer Klarheit aber waren sie schockierend." Güvercin ist Journalist in Köln und Mitglied der Alhambra-Gesellschaft, einem Zusammenschluss von Musliminnen und Muslimen für Völkerverständigung. Seit Jahren zeige sich Erdoğan als großer Unterstützer der Hamas, immer wieder seien führende Vertreter im türkischen Präsidentenpalast als Gäste empfangen worden. Die klaren Worte von Mittwoch aber hätten " eine neue Qualität". In den USA , der EU und Israel wird die Hamas als Terrororganisation eingestuft.

Seit dem 7. Oktober, dem Beginn des Gaza-Kriegs durch den Großangriff der Hamas auf israelische Dörfer und ein Musikfestival, seien die von der türkischen Regierungspartei AKP bestimmten Medien voller antisemitischer Hetze, sagt Güvercin. Erdoğan selber hatte sich bislang aber zurückgehalten mit einer Positionierung. In seinen jetzt so deutlich geäußerten Worten sieht Güvercin einen "sehr gefährlichen Mobilisierungsfaktor" auch für antijüdische Stimmung in Deutschland.

Anti-Israel-Demos könnten Zulauf bekommen

Politikwisschenschaftler Burak Çopur