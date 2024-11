Digitale Einschulungstests: Wie spielerisch die Sprachkompetenz geprüft wird

NRW-Schulministerin Dorothee Feller ( CDU ) will zunächst die Erfahrungen der 130 Grundschulen abwarten, die bis 15. November 2024 das neue Tool testen. Danach möchte sie schon für das nächste Anmeldeverfahren allen Grundschulen die neuen digitalen Einschulungstests zur Verfügung stellen. Schrittweise solle der Einsatz verpflichtend für alle Schulen werden, um auch Dinge vergleichen zu können, so Feller im WDR-Interview. Auch die anschließende Sprachförderung wünscht Feller sich verbindlicher. Denn immer mehr Kinder hätten Schwierigkeiten, so die Ministerin weiter.

Zahl der Rückstellungen steigt