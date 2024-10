Auf Grundlage der Antworten der Landesregierung hat die SPD-Fraktion errechnet, dass es derzeit 2.150 unbesetzte sonderpädagogische Stellen in NRW gibt. Zudem würden viele Fachkräfte in absehbarer Zeit in Rente gehen, so Gosewinkel. Sie forderte deshalb unter anderem bessere Rahmenbedingungen beim gemeinsamen Lernen sowie frühere Schuleingangsuntersuchungen. Kinder müssten schon mit viereinhalb Jahren auf ihren Entwicklungsstand untersucht werden, so die Inklusionsbeauftragte.