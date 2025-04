So will NRW Social Media kontrollieren

Seit Projektstart hat die Software 47.000 potenzielle Rechtsverstöße ermittelt. Allerdings: Nach der Überprüfung der einzelnen Software-Meldungen blieben nur 8.800 tatsächliche Verstöße übrig.

Die Software schaut bei ihrer Arbeit nicht nur auf den reinen Inhalt eines Postings, sondern auch auf den jeweiligen Urheber, sofern sie oder er erkenntbar ist. Wohnt die Absenderin oder der Absender eines Postings erkennbar in Berlin, so weist die Software den Fund der dortigen Landesmedienanstalt zur Überprüfung zu. Ist kein Wohnort ermittelbar, so landet der Fund in einem "Deutschland-Pool", auf den alle Landesmedienanstalten Zugriff haben und den sie je nach Kapazität abarbeiten können.

In NRW wurden letztes Jahr 4.200 Meldungen der "KIVI"-Software geprüft. In 953 Fällen konnte dabei nach Angaben der LfM ein Verstoß festgestellt werden. Damit lag die Erfolgsquote in NRW bei 23 Prozent.

Die Diskrepanz kommt unter anderem durch die Grauzonen zustanden, in denen sich die Postings bewegen. Bislang dürfen die Medienanstalten das Netz nur nach strafrechtlich relevanten und medienrechtlich unzulässigen Inhalten durchsuchen. Damit fallen aber massenhaft verbreitete Fake-News oder Desinformationskampagnen durchs Raster.