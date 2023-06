Tarifbindung: Warum nur die Hälfte der Beschäftigten nach Tarifvertrag arbeitet

Knapp die Hälfte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland war im vergangenen Jahr in einem tarifgebundenen Betrieb beschäftigt. Die Quote liege bei 49 Prozent, gab das Statistische Bundesamt am Freitag bekannt. Was bringt ein Tarifvertrag? In welchen Branchen und Bundesländern ist die Tarifbindung wie groß? Warum ist Deutschland in der EU nur Mittelmaß? Fragen und Antworten.

Was bringt ein Tarifvertrag?

Betriebe mit Tarifvertrag haben häufig deutlich attraktivere Arbeitsbedingungen für ihre Beschäftigten: Sozialleistungen wie Urlaubs- oder Weihnachtsgeld gehören dazu, ein häufig besserer Verdienst, kürzere Arbeitszeiten oder mehr Mitbestimmung im Unternehmen.

Zum Beispiel arbeiten laut einer Studie tariflos Beschäftigte im Durchschnitt wöchentlich fast eine Stunde mehr und verdienen etwa zehn Prozent weniger. Zwar gebe es auch tariflos Beschäftigte, die deutlich mehr verdienen als es der Tarifvertrag vorsieht, sagt Torsten Schulten von der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Aber für die meisten Beschäftigten habe eine Anstellung nach Tarifvertrag mehr Vor- als Nachteile.

"Für die, die eben nicht die Superqualifizierten sind - und das ist ja die breite Masse - für die sind in jedem Fall ein Tarifvertrag besser." Torsten Schulten, Hans-Böckler-Stiftung

In welchen Branchen und Bundesländern ist die Tarifbindung wie groß?

Vor allem kleinere und neu gegründete Betriebe haben oft keinen Tarifvertrag - am seltensten gibt es sie im Gastgewerbe, in der Kunst und Unterhaltungsindustrie sowie in der Landwirtschaft.

Am anderen Ende der Skala steht - wenig überraschend - die öffentliche Verwaltung mit hundertprozentiger Tarifbindung, ebenso sieht es bei den Sozialversicherungen aus. An Schulen sind es gut 80 Prozent. Es klafft in Deutschland also weit auseinander, wie die Beschäftigten eingebunden sind.