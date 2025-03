Drittens, so Reul, sei die "gesamtgesellschaftliche Verantwortung" gefragt - ohne die gehe nichts. " Der beste Verfassungsschutz besteht aus mündigen Bürgern, die für die Demokratie einstehen."

Der Anstieg in Zahlen

Insgesamt 5.641 rechtsextremistische Straftaten zählte die Polizei in NRW 2024. Im Jahr zuvor lag die Zahl noch bei 3.549. In 78 Prozent der Fälle handelte es sich 2024 laut Verfassungsschutz um Propagandadelikte (3.511) und Volksverhetzung (839). Die Anzahl der Gewaltdelikte durch rechtsmotivierte Tatverdächtige stieg mit 154 Straftaten gegenüber dem Vorjahr (2023: 116) ebenfalls um 33 Prozent an. In den meisten Fällen (94 Prozent) handelte es sich hier um Körperverletzungen (145).

Die Hasskriminalität stieg um 43 Prozent von 1.432 auf 2.049 Straftaten an. Auch der Anteil der Tatverdächtigen in der Altersgruppe der 14- bis 17-Jährigen hat sich erhöht. 287 Jugendliche in 2024 im Vergleich zu 100 ein Jahr zuvor.

SPD: Landeszentrale für politische Bildung stärken