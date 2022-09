Mehr Geld fürs Land: Opposition zerpflückt schwarz-grüne Pläne

Vorwurf von " Etikettenschwindel "

Aus den Reihen der Opposition wurde jede Menge Kritik daran laut. So sprach SPD -Fraktionsvize Christian Dahm von " Etikettenschwindel und viel heißer Luft ". Von den 200 Millionen Euro, mit der die Industrie bei Investitionen in klimafreundlichere Technik unterstützt werden soll, würden eigentlich nur 80 Millionen Euro in diesem Jahr benutzt. Die übrigen 120 Millionen würden erst in den kommenden Jahren genutzt. " Das hilft in der jetzigen Situation weder dem Bäckerhandwerk, noch der Wirtschaft in diesem Land. "

Auch was die angekündigten 1.000 zusätzlichen Lehrerstellen für die Beschulung von Kindern und Jugendlichen aus der Ukraine angeht, seien Zweifel angebracht, ob die überhaupt vor Ort ankommen. Denn schon jetzt gebe es 11.000 offene Lehrerstellen in NRW.