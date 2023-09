Wie die SPD im Rheinischen Revier ihre Rolle sucht

An diesem Donnerstag wären Hendrik Wüsts Worte in Bergheim wohl nicht mit Applaus bedacht worden. Abends zuvor war der Ministerpräsident zu Gast bei den Zukunftsgesprächen im benachbarten Düren.

" Wo, wenn nicht hier, soll Strukturwandel gelingen ?", fragte der CDU-Politiker. Ein paar Kilometer weiter und einen Vormittag später, wäre er Wüst mit seiner rhetorischen Frage Satz nicht weit gekommen. Denn in Bergheim tagt die SPD-Landtagsfraktion. Das Format nennt sie Revierkonferenz.

Gewerkschaften fordern Priorisierung

In der Innenstadt tummeln sich hauptsächlich SPD-Abgordnete und -Mitglieder. Die ebenfalls eingeladenen CDU-Bürgermeister lassen sich nicht blicken. Der Leidensdruck anwesender Gewerkschafter und Verbandsvertreter ist groß und sie machen sich Luft.

"Es muss Schluss damit sein, dass die Landesregierung die Mittel dafür nutzt, was so gewünscht ist" , kritisiert die nordrhein-westfälische DGB-Chefin Anja Weber per Videobotschaft. Was sie damit meint? Fördergelder für Reitanlagen in Aachen zum Beispiel oder für das Hockey in Mönchengladbach, die mit Mitteln aus dem Strukturfördertopf bezahlt wurden.

Ihr Kollege von der Gewerkschaft Bergbau, Chemie und Energie (IGBCE) stimmt ein. Es gehe gerade um die Frage, wie die energieintensive Industrie überlebe, so Alexander Bercht aus dem Vorstand der Gewerkschaft. Man müsse jetzt schauen, wie man Beschäftigung sichert.