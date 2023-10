Pensionsfonds: Regierungsfraktionen verteidigen Geldbeschaffungs-Aktion

Fonds eigentlich für Beamtenpensionen gedacht

343 Millionen Euro will die schwarz-grüne Landesregierung im nächsten Jahr aus dem Pensionsfonds des Landes abbuchen und im allgemeinen Haushalt verbrauchen. Damit würde der Fonds das erste Mal angezapft. Er war Ende der 90er Jahre angelegt worden, um Geld für die in Zukunft absehbar steigenden Beamten-Pensionen anzusparen. Damit soll nun Schluss sein, denn auch weitere Sparbeträge (zuletzt 200 Millionen Euro im Jahr) werden laut Plan nicht mehr in den Fonds fließen.

Bei einer Anhörung im Landtag formierte sich heute heftiger Widerstand dagegen. Gewerkschaftsvertreter und der Landesrechnungshof kritisierten das Manöver. Hauptvorwurf: Die Rücklage werde zu früh angetastet. Außerdem entnehme die Landesregierung mehr Geld als nötig.