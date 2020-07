Kehrt mit den ersten Urlaubern auch eine zweite Corona-Welle zurück nach Deutschland? Allein an den Flughäfen Düsseldorf, Köln/Bonn, Dortmund und Münster/Osnabrück landen derzeit nach Schätzungen der Landesregierung wöchentlich mehr als 15.000 Passagiere aus Risikogebieten.

Laumann: Quarantäne muss eingehalten werden

Eigentlich müssten sich diese Urlauber nach ihrer Ankunft erst einmal in Quarantäne begeben, damit möglichst ausgeschlossen werden kann, dass sie das Coronavirus mitbringen und verbreiten. Für NRW -Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann ( CDU ) ist klar: "Die Solidargemeinschaft in NRW und Deutschland darf schon von diesen Menschen erwarten, dass sie sich anschließend so verhalten, dass sie niemanden anstecken können. Und dazu gehört die Quarantäne" , so Laumann am Montag (27.07.2020). Das Problem ist nur: Es wird kaum kontrolliert, wer sich an die Quarantäneregeln hält.

13 positive Fälle am Samstag

Deshalb gibt es nun an allen Flughäfen in NRW Corona-Testzentren. Flugreisende aus den vom Robert Koch- Institut ( RKI ) benannten Risikogebieten erhalten dort die Möglichkeit, sich testen zu lassen - und so im Falle eines negativen Tests die Quarantäne-Zeit zu verkürzen. Bei den ersten Tests am Düsseldorfer Fughafen wurden am Samstag (25.07.2020) nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung 13 von 800 Urlaubern positiv getestet.

NRW als Vorreiter

Corona-Testzentrum am Düsseldorfer Flughafen

"Für ganz Deutschland sind wir hier Vorreiter" , betonte Gesundheitsminister Laumann beim Besuch des Testzentrums am Düsseldorfer Flughafen. Denn während in anderen Bundesländern die Ferien gerade erst begonnen haben, kehren die ersten Urlauber bereits wieder in ihre nordrhein-westfälische Heimat zurück. Deshalb schaut jetzt nicht nur die Landesregierung genau darauf, wie die Testergebnisse in NRW ausfallen.

Werden Tests auf eigene Kosten zur Pflicht?