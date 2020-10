Kontakt-Regeln bleiben, Sperrstunde in Corona-"Hotspots"

Die Ministerpräsidenten und die Bundeskanzlerin hatten am Mittwoch andere Regeln vereinbart. So sollte die 10-Personen-Grenze eigentlich erst in Kommunen mit mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche gelten. Die Regeln in NRW waren aber schon vorher strenger und sollen nun auch so bleiben.